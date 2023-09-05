Ущерб на 15 млн гривен: ГБР объявило подозрение должностному лицу Минобороны

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении одному из заместителей начальника Департамента финансов Министерства обороны, из-за которого государство потеряло более 15 миллионов гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
Как отметили правоохранители, в 2017 году одно из частных обществ стало победителем на тендерных торгах по строительству дороги на территории военного городка. Однако в нарушение сделки сразу запросило 70% от указанной суммы за предстоящую работу.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
Как отметили правоохранители, в 2017 году одно из частных обществ стало победителем на тендерных торгах по строительству дороги на территории военного городка. Однако в нарушение сделки сразу запросило 70% от указанной суммы за предстоящую работу.
Таким образом, частное предприятие, объясняют в Госбюро, получило более 15 миллионов гривен авансом, но никаких работ выполнено не было.
Чиновник МО подозревается в небрежном отношении к службе (ч. 3 ст. 425 УК Украины). Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
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