Ушел на войну, а встретил смерть в родном городе

19:42 27 Июль Киев, Украина

Не приходя в сознание, в больнице умер 29-летний боец "Азова" Олег Черевко, 21 июля он был избит в родном городе Запорожье. Служил боец в ракетно-артиллерийском дивизионе в звании солдата.

Он заступился за девушку на улице и был жестоко избит полукриминальными отбросами. С тяжелой травмой головы Олег лежал в коме, а нацгвардейское командование запретило азовцам выезжать из базы для сдачи крови собрату. А суд вообще выпустил убийцу за символические 40 000 гривен".





В "Азов" Черевко пришел в начале 2018 года. До этого служил в рядах различных подразделений Вооруженных сил и Национальной гвардии. Боец был на передовой в период с 2015 до 2018 года. в 2015 году он защищал Широкино, в 2017 году - воевал в Авдеевке.