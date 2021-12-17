Ушел на войну, а встретил смерть в родном городе

Не приходя в сознание, в больнице умер 29-летний боец "Азова" Олег Черевко, 21 июля он был избит в родном городе Запорожье. Служил боец в ракетно-артиллерийском дивизионе в звании солдата.
Он заступился за девушку на улице и был жестоко избит полукриминальными отбросами. С тяжелой травмой головы Олег лежал в коме, а нацгвардейское командование запретило азовцам выезжать из базы для сдачи крови собрату. А суд вообще выпустил убийцу за символические 40 000 гривен".
В "Азов" Черевко пришел в начале 2018 года. До этого служил в рядах различных подразделений Вооруженных сил и Национальной гвардии. Боец был на передовой в период с 2015 до 2018 года. в 2015 году он защищал Широкино, в 2017 году - воевал в Авдеевке.
В пресс-службе прокуратуры Запорожской области сообщили, что в связи со смертью пострадавшего дело переквалифицировано по части 2 статьи 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости, или совершенное по заказу, повлекшее смерть потерпевшего).
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