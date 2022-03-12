Ушел на рыбалку и пропал — полиция разыскивает священнослужителя

Полиция Черновицкой области разыскивает без вести пропавшего настоятеля одного из монастырей, который, по имеющимся данным, ушел на рыбалку и до сих пор место его нахождения неизвестно.
Об этом сообщает ГУ Нацполиции.
Как рассказали в полиции, о пропаже настоятеля монастыря сообщил его родственник. Настоятель ушел на рыбалку на реку Днестр вблизи села Вороновица, но домой так и не вернулся.
Об этом сообщает ГУ Нацполиции.
Как рассказали в полиции, о пропаже настоятеля монастыря сообщил его родственник. Настоятель ушел на рыбалку на реку Днестр вблизи села Вороновица, но домой так и не вернулся.
Кроме личного состава Кельменецкого отдела полиции, к поискам разыскиваемого присоединились также спасатели и общественность.
В полиции сообщили приметы пропавшего настоятеля: рост 170-175 сантиметров, крепкого телосложения, волосы темные длинные, лицо овальное, нос прямой.
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