Урожай "бавовны" в порту Бердянска. Спутниковые фото разрушений

09:11 04 июня Киев, Украина

Вчера, 3 июня в оккупированном россиянами Бердянске прогремели около десятка громких взрывов. Впрочем, такие же громкие "хлопки" были слышны в городе и 2 июня.

А аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Эфрик обнародовал в Twitter спутниковые снимки оккупированного Бердянска после попадания в порт. На фото видно, какие разрушения испытали постройки.

"Разрушение от недавнего удара по порту оккупированного россией Бердянска видно на новых спутниковых снимках. Это место находится более 90 километров от линии фронта в Украине", - сообщил Эфрик.

На кадрах видны значительные повреждения здания, в котором оккупанты обустроили свой штаб. Однако, количество ликвидированных захватчиков и уничтоженной техники не уточняется.