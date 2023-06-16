Урожай "бавовны" в порту Бердянска. Спутниковые фото разрушений

Вчера, 3 июня в оккупированном россиянами Бердянске прогремели около десятка громких взрывов. Впрочем, такие же громкие "хлопки" были слышны в городе и 2 июня.
А аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Эфрик обнародовал в Twitter спутниковые снимки оккупированного Бердянска после попадания в порт. На фото видно, какие разрушения испытали постройки.
На кадрах видны значительные повреждения здания, в котором оккупанты обустроили свой штаб. Однако, количество ликвидированных захватчиков и уничтоженной техники не уточняется.
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