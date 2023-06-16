Уровень воды растет: 13 населенных пунктов затоплены в Николаевской области

12:20 09 июня Киев, Украина

На Николаевщине количество населенных пунктов, пострадавших от наводнения, увеличилось, и в настоящее время их число составляет 13. За последние сутки вода достигла села Новопавловское и села Новокандаково.



/>Уровень воды в реке общей суммой поднялся на 5,99 метра, и каждый час среднее увеличение составляет 2 см, сообщил глава Снигиревской военной администрации Иван Кухта в Telegram.

"На текущее утро вода затронула уже 301 дом, хотя вчера утром их количество составляло 148. В настоящее время 593 человека, включая 132 ребенка, были вынуждены покинуть свои дома или эвакуированы", - отметил Кухта.

11 сел остались без электричества, а села Васильевка и город Снигиревка столкнулись с частичным отсутствием электричества. Аналогичная ситуация сложилась с водоснабжением, так как без электроэнергии невозможно обеспечить водоснабжение в этих населенных пунктах.



Кроме того, был открыт еще один маршрут для эвакуации. Начиная с сегодняшнего дня, моторная лодка будет курсировать в районе бывшего Павловского пешеходного моста, что облегчит проведение эвакуационных мероприятий. Всего существует четыре маршрута эвакуации, включая Афанасьевку, Павловку, Нововасильевку и Васильевку.



В Снигиревке продолжается доставка питьевой воды в разные районы города с начала вчерашнего дня. Сегодня также будет организована доставка воды в пострадавшие села на Заречье, а также переданы хлеб и продукты питания.



Отмечается, что в Нововасильевском округе были доставлены бензин и дизельное топливо для работы скважин и обеспечения работы гуманитарного штаба.