Уровень ракетной угрозы чрезвычайно высок – ОК «Юг»

10:31 29 мая Киев, Украина

Армия страны-агрессора рф вывела на дежурство еще один надводный ракетоноситель. В общей сложности в Черном море 3️ ракетоносителя. Суммарный залп – до 20 «Калибров».

Об этом сообщило Оперативное командование Юг.

"По состоянию на 10.00 в Черном море уже три ракетоносителя несут боевое дежурство: 2 надводных, 1 подводный. Суммарный залп – до 20 "Калибров". Уровень ракетной угрозы чрезвычайно высок. Следим за обстановкой, не паникуем, реагируем адекватно и оперативно", - говорится в сообщении.

В понедельник утром корабельная группировка противника в Черном море пополнила первый носитель Калибров.