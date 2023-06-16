Уровень Каховского водохранилища упал более чем на семь метров

Хотя мощь потока воды через разрушенную плотину электростанции понемногу снижается, Каховское водохранилище продолжает мелеть. Как сообщила пресс-служба Укргидроэнерго, за минувшие сутки уровень воды в водохранилище снизился еще на метр, а с момента подрыва Каховской ГЭС - более чем на семь метров.
Отмечается, что по состоянию на 08:00 уровень воды в районе Никополя составляет 9,35 метра.
Отмечается, что ситуация трудно прогнозируема и требует дальнейшего контроля.
Ранее сообщалось, что Украина потеряла более трети воды из Каховского водохранилища, которую накопили благодаря весеннему половодью.
Напомним, ночью 6 июня российские войска взорвали дамбу Каховской ГЭС, что вызвало масштабное затопление территорий в Херсонской области и нанесло значительный экологический, экономический и гуманитарный ущерб Украине.
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