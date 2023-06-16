Уровень Каховского водохранилища упал более чем на семь метров

10:20 11 июня Киев, Украина

Хотя мощь потока воды через разрушенную плотину электростанции понемногу снижается, Каховское водохранилище продолжает мелеть. Как сообщила пресс-служба Укргидроэнерго, за минувшие сутки уровень воды в водохранилище снизился еще на метр, а с момента подрыва Каховской ГЭС - более чем на семь метров.

Отмечается, что по состоянию на 08:00 уровень воды в районе Никополя составляет 9,35 метра.

"В то же время уровень воды в Днепре на отметке Херсона составляет 4,18 метра. За сутки показатель снизился на 0,54 метра. Средний показатель отлива составляет 4-5 сантиметров в час. Это связывается с уменьшением напора (давления) водохранилища", - уточнили в компании.

Отмечается, что ситуация трудно прогнозируема и требует дальнейшего контроля.

"Специалисты работают над самыми оптимальными вариантами балансировки энергосистемы и над тем, чтобы у людей была вода. На участках Днепра, питающих водой Северо-Крымский канал, появились следы обмеления после того, как россияне взорвали Каховскую ГЭС", - добавили в Укргидроэнерго.

Ранее сообщалось, что Украина потеряла более трети воды из Каховского водохранилища, которую накопили благодаря весеннему половодью.

Напомним, ночью 6 июня российские войска взорвали дамбу Каховской ГЭС, что вызвало масштабное затопление территорий в Херсонской области и нанесло значительный экологический, экономический и гуманитарный ущерб Украине.