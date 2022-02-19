Ураган в Польше: сотни разрушенных зданий и пострадавшие люди. Фото. Видео

15:07 17 Февраль Киев, Украина





В Любушском воеводстве (юго-запад Польши) несколько человек пострадали (один погиб) в связи с падением дерева на автомобиль.



Кроме того, на автомагистрали А1 в направлении Гданьска из-за сильных порывов ветра перевернулся грузовой автомобиль, водитель получил травмы.



Также в Кракове упал 30-метровый кран. Трое рабочих получили травмы.



«На одной из строительных площадок опрокинулся кран. В городе все время сильны порывы ветра, ситуация достаточно динамичная, повреждений достаточно много», - отметил г-н Бартломей Росик из краковской пожарной команды.



Из-за урагана в Польше тысячи человек остались без электроэнергии. Как сообщает польское издание rmf24.pl , ураган сорвал крыши с десятков зданий, есть пострадавшие и погибший.В Любушском воеводстве (юго-запад Польши) несколько человек пострадали (один погиб) в связи с падением дерева на автомобиль.Кроме того, на автомагистрали А1 в направлении Гданьска из-за сильных порывов ветра перевернулся грузовой автомобиль, водитель получил травмы.Также в Кракове упал 30-метровый кран. Трое рабочих получили травмы.«На одной из строительных площадок опрокинулся кран. В городе все время сильны порывы ветра, ситуация достаточно динамичная, повреждений достаточно много», - отметил г-н Бартломей Росик из краковской пожарной команды.



По словам спасателей, в населенном пункте Добжица Великопольского воеводства (запад страны) сильный ветер повредил кровли около 30 домов.



Метеорологи предупредили, что стихия будет бушевать в четверг в течение дня.



Жители Польши получили от власти смс с предупреждением об опасности, людей призывали не оставлять дома без нужды.