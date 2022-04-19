Уничтожено элитное мотострелковое подразделение вс рф из города Томск
14:29 19 апреля Киев, Украина
Во время боя с мужественными украинскими воинами многие "асвабадители" мотострелкового подразделения ВС российской федерации из города Томск, сгорели в пламени уничтоженных боевых машин. И только некоторых удалось идентифицировать по имеющимся документам.
Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.
"Мы продолжаем публиковать документы уничтоженных российских оккупантов, которые, выполняя преступные приказы руководства государства и своего командования, пришли с войной в Украину убивать мирное население", - говорится в сообщении.
ВСУ уничтожили бронегруппу одного из подразделений 21 отдельной гвардейской краснознаменной Омско-Новобугской мотострелковой бригады Центрального военного округа. Именно подразделения этой части постоянно участвовали в международных учениях, где завоевывали призовые места.
«Видимо, никто из элитной мотострелковой бригады из Томска не рассчитывал на такое развитие событий. Они столкнулись с сильным, профессиональным и беспощадным отпором подразделений Десантно-штурмовых войск ВСУ. И теперь этот враг навсегда останется лежать в полях нашей священной земли», - подытожили десантники.
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