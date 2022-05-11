Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

После продолжительной болезни на 89 году жизни скончался первый президент Украины Леонид Кравчук. Его не стало 10 мая в 17:00.
29 июня 2021 года Кравчук пропустил торжественное заседание Рады по случаю Дня Конституции из-за операции на сердце. После оперативного вмешательства главу Трехсторонней контактной группы поместили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
В январе Кравчуку исполнилось 88 лет.
Кравчук — советский и украинский партийный, государственный и политический деятель. Он был президентом Украины в 1991-1994 годах. С 1994-го по 2006 год — депутат Верховной рады.
От имени Украины Кравчук 8 декабря 1991 года подписал с президентом РСФСР Ельциным и председателем Верховного Совета Белоруссии Шушкевичем Беловежские соглашения о прекращении существования СССР.
29 июня 2021 года Кравчук пропустил торжественное заседание Рады по случаю Дня Конституции из-за операции на сердце. После оперативного вмешательства главу Трехсторонней контактной группы поместили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
В январе Кравчуку исполнилось 88 лет.
Кравчук — советский и украинский партийный, государственный и политический деятель. Он был президентом Украины в 1991-1994 годах. С 1994-го по 2006 год — депутат Верховной рады.
От имени Украины Кравчук 8 декабря 1991 года подписал с президентом РСФСР Ельциным и председателем Верховного Совета Белоруссии Шушкевичем Беловежские соглашения о прекращении существования СССР.
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