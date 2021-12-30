Умер пациент с пересаженной поджелудочной

14:30 18 Август Киев, Украина

Пациент Львовской больницы, которому провели первую в Украине сложнейшую операцию по пересадке поджелудочной железы, скончался.

"Друзья, мы вынуждены сообщить очень печальную весть: к сожалению, Андрей, наш пациент с пересаженной поджелудочной железой, умер. Долгое время его состояние действительно было стабильным, почка начинала работать, поджелудочная железа тоже. Но, к сожалению, потом показатели стремительно ухудшились, сосуды затромбовались и ни операция, ни дальнейшая реанимация уже не имели эффекта", - сказали в больнице.

Как говорят медики, трансплантация поджелудочной железы - это одна из самых сложных операций по пересадке органов.

"Мировая статистика говорит о том, что каждый третий пациент после такой операции не выживает, в то время как два других получают шанс жить полноценно. Мы искренне хотели, чтобы этот шанс был и у Андрея", - добавили в больнице.

Напомним, 7 августа в Украине впервые провели операцию по трансплантации поджелудочной железы. Ранее в стране уже провели три операции по трансплантации - сердца, почки и поджелудочной железы.