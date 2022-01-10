Умань "приветливо" встретила паломников-хасидов из Израиля

14:48 28 Август Киев, Украина

Между паломниками-хасидами прибывшими из Израиля на празднование Рош ха-Шана и жителями Умани произошла словесная перепалка, которая переросла в драку.
 
В Умани произошла потасовка между местными жителями и паломниками-хасидами, прибывшими из Израиля на традиционное празднование еврейского Нового года (Рош ха-Шана).
 
Как сообщил депутат уманского райсовета от партии "Свобода" Сергей Алексеев на своей странице в Facebook, инцидент произошел в ночь на 28 августа.
"Жители Умани вызвали полицию и не пропускали хасидов в район паломничества, где находится захоронение цадика Нахмана", - написал он.
По словам очевидцев, конфликт произошел возле синагоги по улице Лысенко. Жители Умани вызвали на место происшествия полицейских и требовали, чтобы те прогнали паломников. Однако правоохранители объяснили, что не имеют права запретить хасидам посетить место захоронения цадика Нахмана.

Такое "гостеприимство" возмутило директора Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского. На своей странице в Facebook он опубликовал видео потасовки, подписав ролик: "Жители Умани радостно встречают еврейских паломников".
"В Объединенной еврейской общине Украины сообщили со ссылкой на местных хасидов Умани, что ссора случилась на почве бытового конфликта. Приехавший турист не мог попасть в дом, который по его словам, принадлежит ему. Местные же жители утверждают, что это незаконная постройка", - информирует ресурс.
К слову, на опубликованном в Сети видео можно заметить паломников, проходящих через кордон уманчан и правоохранителей. Гости города игнорировали требования вернуться и с большими трудностями преодолевали каждый метр, ведь путь им пытались заблокировать. Причем с собой хасиды несли чемоданы.

Досталось и сотрудникам полиции. Их на повышенных тонах местные жители обвиняли в бездействии.