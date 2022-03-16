Умань: полицейский, задержанный за взятку, пытался съесть улики

Старший дознаватель Уманского райуправления полиции требовал взятку в размере 2000 тысяч долларов за возвращение изъятого автомобиля.
Правоохранители задержали полицейского, при получении части неправомерной выгоды в размере $500, с целью избежания уголовной ответственности и уничтожения улик задержанный пытался съесть полученные денежные средства.
Об этом сообщает пресс-служба Черкасской облпрокуратуры.
Копу уже сообщили подозрение по статье о получении должностным лицом неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины). Ему грозит срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
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