"Улов" погранслужбы в Одесском порту - 47 брикетов кокаина

Второй раз за год, погранслужба задержала рекордную партию наркотического вещества, которое прибыло на судне из Эквадора. В коробках с бананами были замаскированы брикеты с 56,4 кг кокаина.
Об этом сообщают Госпогранслужба, прокуратура области и Служба безопасности.
Наркотики были спрятаны в вентиляционных люках. Каждый брикет имел маркировку, указывающую на принадлежность к определенному наркосиндикату. Ориентировочная стоимость груза — более 200 млн гривен.
Открыто уголовное производство по ст. 305 УК (контрабанда наркотических средств).
В СБУ заявили, что кокаин нашли в контейнере, который прибыл на корабле. Экипаж корабля не задержали, поскольку он не знал о содержимом контейнера.
В прокуратуре заявили, что следствие еще не установило лиц, которые должны были забрать партию в порту.
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