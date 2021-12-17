"Улов" погранслужбы в Одесском порту - 47 брикетов кокаина

15:21 03 Август Киев, Украина

Второй раз за год, погранслужба задержала рекордную партию наркотического вещества, которое прибыло на судне из Эквадора. В коробках с бананами были замаскированы брикеты с 56,4 кг кокаина

Об этом сообщают Госпогранслужба, прокуратура области и Служба безопасности.

Наркотики были спрятаны в вентиляционных люках. Каждый брикет имел маркировку, указывающую на принадлежность к определенному наркосиндикату. Ориентировочная стоимость груза — более 200 млн гривен.

Открыто уголовное производство по ст. 305 УК (контрабанда наркотических средств).





В СБУ заявили, что кокаин нашли в контейнере , который прибыл на корабле. Экипаж корабля не задержали, поскольку он не знал о содержимом контейнера.

«Экипаж к контейнеру никакого отношения не имеет. Контейнер загружается на территории другой страны», — сообщили в службе.

В прокуратуре заявили, что следствие еще не установило лиц, которые должны были забрать партию в порту.