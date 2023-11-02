Укрзализныця: обвиняемый в деле об убытках на 93 млн грн Дубневич скрылся за границей

Обвиняемый в деле об убытках Укрзализныци на сумму 93 миллионов гривен народный депутат Ярослав Дубневич оказался за пределами Украины, несмотря на предыдущие заявления о своем нахождении в стране.
Высший антикоррупционный суд объявил его в международный розыск, как сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК) в своем Тelegram-канале.
Прокуроры утверждают, что 8 октября 2023 года Дубневич пересек границу между Румынией и Венгрией, и на данный момент его местонахождение остается неизвестным. Европол также подтвердил информацию о его пересечении границы. Загадкой остается, как ему удалось пересечь украинскую границу, поскольку в системе отсутствуют соответствующие записи, как утверждается в сообщении ЦПК.
Решение Высшего антикоррупционного суда открывает путь к изменению меры пресечения и возврату 56 миллионов гривен в доход государства.
Высший антикоррупционный суд объявил его в международный розыск, как сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК) в своем Тelegram-канале.
Прокуроры утверждают, что 8 октября 2023 года Дубневич пересек границу между Румынией и Венгрией, и на данный момент его местонахождение остается неизвестным. Европол также подтвердил информацию о его пересечении границы. Загадкой остается, как ему удалось пересечь украинскую границу, поскольку в системе отсутствуют соответствующие записи, как утверждается в сообщении ЦПК.
Решение Высшего антикоррупционного суда открывает путь к изменению меры пресечения и возврату 56 миллионов гривен в доход государства.
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