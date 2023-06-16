Украли десятки гектаров госземель: разоблачены 4 экс-чиновника Госгеокадастра

Киберспециалисты СБУ и ГБР собрали доказательную базу на 4 экс-руководителей Главного управления Госгеокадастра в Винницкой области, причастных к махинациям с землей.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Таким образом, чиновники вывели из госсобственности 30 земельных участков на площади более 60 гектаров. Их общая рыночная стоимость составляет более 85 миллионов гривен.
Всем четырем чиновникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Следствие по установлению всех обстоятельств преступления продолжается. Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в СБУ.
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