Украли десятки гектаров госземель: разоблачены 4 экс-чиновника Госгеокадастра

15:14 09 июня Киев, Украина

Киберспециалисты СБУ и ГБР собрали доказательную базу на 4 экс-руководителей Главного управления Госгеокадастра в Винницкой области, причастных к махинациям с землей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Злоумышленники незаконно издавали приказы о передаче в собственность одному и тому же лицу земельных участков по два и более раза по одному целевому назначению, то есть осуществляли незаконную "двойную приватизацию". Затем такие участки реализовывались в интересах третьих лиц", - отметили в Службе безопасности.

Таким образом, чиновники вывели из госсобственности 30 земельных участков на площади более 60 гектаров. Их общая рыночная стоимость составляет более 85 миллионов гривен.



Всем четырем чиновникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Следствие по установлению всех обстоятельств преступления продолжается. Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в СБУ.