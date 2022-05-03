Украину накрыла новая волна протестов шахтеров

В Нововолынске, на Львовщине, Донетчине, в Мирнограде массово протестуют шахтеры, одним из основных требований горняков является погашение задолженности по выплатам заработной платы.
Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook в среду, 9 декабря.
По его информации, в Нововолынске горняки второй смены шахты Бужанская со вчерашнего дня остаются под землей – отказываются выехать из шахты. На шахте № 9 Нововолынская работники первой смены отказались спускаться в шахту и организованно двигаются в сторону здания администрации объединения ГП Волыньуголь.
На Львовщине 75 горняков третьей смены шахты Лесная ГП Львовуголь спустились в шахту, но отказываются приступать к работе.
Также Волынец напомнил, что в Донецкой области с прошлой недели протестуют горняки шахты Украина (ГП Селидовуголь). А на шахте Капитальная в Мирнограде шахтеры окончательно прекратили все работы. На данный момент они перекрывают дорогу в центральной части города, в районе здания городского совета.
По его информации, в Нововолынске горняки второй смены шахты Бужанская со вчерашнего дня остаются под землей – отказываются выехать из шахты. На шахте № 9 Нововолынская работники первой смены отказались спускаться в шахту и организованно двигаются в сторону здания администрации объединения ГП Волыньуголь.
На Львовщине 75 горняков третьей смены шахты Лесная ГП Львовуголь спустились в шахту, но отказываются приступать к работе.
Также Волынец напомнил, что в Донецкой области с прошлой недели протестуют горняки шахты Украина (ГП Селидовуголь). А на шахте Капитальная в Мирнограде шахтеры окончательно прекратили все работы. На данный момент они перекрывают дорогу в центральной части города, в районе здания городского совета.
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