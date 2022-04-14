Украинскими ракетами Нептун подбит крейсер Москва

08:47 14 апреля Киев, Украина

Флагман Черноморского флота, ракетный крейсер «Москва» серьезно поврежден после пожара и детонации боезапаса. Некоторые украинские источники сообщили, что по крейсеру нанесен удар ракетами «Нептун», хотя на официальном уровне это пока не подтверждают.

Тем не менее, Минобороны РФ признало, что на крейсере произошел пожар, судно получило серьезные повреждения, экипаж — около 500 человек — пришлось эвакуировать. По сообщениям с места, эвакуация осложнялась волнением моря с волнами высотой до двух метров. О потерях среди членов экипажа пока неизвестно.



С символической точки зрения произошедшее важно, так как крейсер — флагман флота, носит название российской столицы, а также, как утверждается, именно он был тем самым военным кораблем, который послали по известному адресу на острове Змеиный.

Напомним, в среду глава Одесской областной администрации полковник Максим Марченко заявил, что украинские военные нанесли по российскому ракетному крейсеру "Москва" удар противокорабельными крылатыми ракетами "Нептун" и причинили ему серьезные повреждения.

"Он пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный! - написал Марченко. - Ракеты "Нептун", которые стоят на страже Черного моря, нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения".

Предвосхищая российскую реакцию, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил о пожаре на "Москве" такими словами: "Не можем понять, что произошло. То ли два матроса покурили не в том месте. То ли нарушили в очередной раз какие-то меры безопасности. Как Белгороду не везло, так "Москве" не повезло".



Штатная численность экипажа "Москвы", по разным данным, составляет от 510 до 758 человек. Полная эвакуация может означать, что корабль нельзя будет оставить на плаву и он будет потоплен. "Москва" участвовала в операции у острова Змеиный в Одесской области, именно к этому крейсеру относились ставшие мемом слова "Русский военный корабль, иди на ***".

Ракетный крейсер "Москва" – флагман Черноморского флота, один из крупнейших кораблей российского ВМФ и один из самых ценных российских ресурсов в Черном море. Его называли гордостью российского флота, так как он являлся едва ли не единственным российским военным судном, хотя бы примерно соответствующим стандартам НАТО.