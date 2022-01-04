Украинский хакер пытался похитить данные сотрудников СБУ

Оперативники и киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили хакера, который по заказу спецслужб РФ хотел похитить персональную информацию сотрудников СБУ.
Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что злоумышленник действовал по заказу спецслужб РФ и финансировался российскими кураторами через запрещенную платежную систему Яндекс Деньги.
По выводам экспертов, на самом деле архивный документ содержит вирус. Он предоставляет доступ к информации на пораженных устройствах, в частности к log-файлам с ключами доступа к банковской системе, почтовым сервисам и аккаунтам соцсетей.
Во время проведения следственных действий по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли 5 GSM шлюзов на 78 онлайн-каналов; компьютерное оборудование с вредоносным программным обеспечением; мобильные устройства и флэш-накопители; почти 4000 SIM-карт украинских мобильных операторов.
Продолжается досудебное следствие.
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