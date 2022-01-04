Украинский хакер пытался похитить данные сотрудников СБУ

15:10 23 Апрель Киев, Украина

Оперативники и киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили хакера , который по заказу спецслужб РФ хотел похитить персональную информацию сотрудников СБУ

Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщает пресс-центр СБУ.



Отмечается, что злоумышленник действовал по заказу спецслужб РФ и финансировался российскими кураторами через запрещенную платежную систему Яндекс Деньги.

"Злоумышленником оказался житель Львовской области. На днях он совершил рассылку спам-сообщений в мессенджере WhatsАpp на личные номера сотрудников СБ Украины. Они содержали ссылку на сайт, хостинг которого осуществляется с территории РФ. После перехода на сайт происходила автоматическая загрузка "папки с архивом". В ней открывался якобы список сотрудников СБУ, за убийство которых боевики террористических организаций "Л/ДНР" предлагают денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.

По выводам экспертов, на самом деле архивный документ содержит вирус. Он предоставляет доступ к информации на пораженных устройствах, в частности к log-файлам с ключами доступа к банковской системе, почтовым сервисам и аккаунтам соцсетей.



Во время проведения следственных действий по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли 5 GSM шлюзов на 78 онлайн-каналов; компьютерное оборудование с вредоносным программным обеспечением; мобильные устройства и флэш-накопители; почти 4000 SIM-карт украинских мобильных операторов.



Продолжается досудебное следствие.