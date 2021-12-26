Украинский хакер похитил доступ к банковским счетам более тысячи граждан США и Канады

11:19 20 Апрель Киев, Украина

Украинскому хакеру удалось похитить реквизиты доступа к банковским счетам более тысячи граждан США и Канады. На данный момент украинец находится под следствием, его незаконная деятельность была заблокирована совместной работой украинской СБУ и американских правохранительных органов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что злоумышленник использовал вредоносное программное обеспечение, приобретенное у других участников хакерского сообщества. Отдельные модули он создавал и оптимизировал лично.

Уже задокументировано, что злоумышленнику удалось похитить реквизиты доступа к банковским счетам более тысячи граждан США и Канады, а также украсть более $300 000. В дальнейшем персональная и конфиденциальная информация использовалась через анонимные торговые площадки в "DarkNet".

Точная сумма ущерба, нанесенного злоумышленником устанавливается. По предварительным оценкам специалистов, общая сумма украденных средств может достигать десятков миллионов долларов.

Во время проведения следственных действий получены неопровержимые доказательства противоправной деятельности хакера. У подозреваемого изъято компьютерное оборудование с образцами вредоносного программного обеспечения.

Продолжается досудебное расследование в рамках производства по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.