Украинский хакер похитил доступ к банковским счетам более тысячи граждан США и Канады

Украинскому хакеру удалось похитить реквизиты доступа к банковским счетам более тысячи граждан США и Канады. На данный момент украинец находится под следствием, его незаконная деятельность была заблокирована совместной работой украинской СБУ и американских правохранительных органов.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Установлено, что злоумышленник использовал вредоносное программное обеспечение, приобретенное у других участников хакерского сообщества. Отдельные модули он создавал и оптимизировал лично.
Уже задокументировано, что злоумышленнику удалось похитить реквизиты доступа к банковским счетам более тысячи граждан США и Канады, а также украсть более $300 000. В дальнейшем персональная и конфиденциальная информация использовалась через анонимные торговые площадки в "DarkNet".
Точная сумма ущерба, нанесенного злоумышленником устанавливается. По предварительным оценкам специалистов, общая сумма украденных средств может достигать десятков миллионов долларов.
Во время проведения следственных действий получены неопровержимые доказательства противоправной деятельности хакера. У подозреваемого изъято компьютерное оборудование с образцами вредоносного программного обеспечения.
Продолжается досудебное расследование в рамках производства по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.
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