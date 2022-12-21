Украинские защитники сбили вражеский штурмовик Су-25

Военные подразделения ПВО 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск сбили российский бронированный штурмовик Су-25 Грач.
Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины на своей Facebook-странице в среду, 21 декабря.
Подразделения ПВО Десантно-штурмовых войск сбили уже 100 воздушных объектов врага. Самолет сбили расчетом зенитного ракетного комплекса.
Сичеславская бригада имеет на своем счету 34 сбитых средства воздушного нападения врага:
Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины на своей Facebook-странице в среду, 21 декабря.
Подразделения ПВО Десантно-штурмовых войск сбили уже 100 воздушных объектов врага. Самолет сбили расчетом зенитного ракетного комплекса.
Сичеславская бригада имеет на своем счету 34 сбитых средства воздушного нападения врага:
- 20 самолетов;
- 7 вертолетов;
- 7 БПЛА и крылатые ракеты.
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