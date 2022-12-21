Украинские защитники сбили вражеский штурмовик Су-25

17:12 21 декабря Киев, Украина

Военные подразделения ПВО 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск сбили российский бронированный штурмовик Су-25 Грач.

Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины на своей Facebook-странице в среду, 21 декабря.

Подразделения ПВО Десантно-штурмовых войск сбили уже 100 воздушных объектов врага. Самолет сбили расчетом зенитного ракетного комплекса.

Сичеславская бригада имеет на своем счету 34 сбитых средства воздушного нападения врага:
  • 20 самолетов;
  • 7 вертолетов;
  • 7 БПЛА и крылатые ракеты.