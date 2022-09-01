Украинские защитники сбили четыре вражеские ракеты "Калибр"

Об этом сообщило командование Воздушных Сил ВСУ.

"Сегодня 8 августа около 10:00 с южного направления оккупанты выпустили четыре крылатые ракеты морского базирования типа Калибр из акватории Черного моря. Одна ракета уничтожена в Одесской области зенитным ракетным подразделением воздушного командования Юг, остальные три – ликвидированы в центральной Украине зенитными ракетными подразделениями Центра"-командование Воздушных Сил ВСУ .