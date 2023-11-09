Украинские защитники ночью сбили российскую ракету над Днепропетровщиной

Ночью 9 ноября украинские защитники сбили российскую ракету над Днепровским районом Днепропетровской области, как сообщает председатель Днепропетровской областной военной администрации, Сергей Лысак.
Он отметил, что "ПвК "Восток" успешно уничтожили ракету агрессора в указанной области.
Тем не менее, враг продолжает артиллерийские обстрелы в районе Никопольщины, включая Марганецкую громаду. К счастью, жертв нету.
В других районах обстановка остается спокойной, несмотря на воздушную тревогу, которая не вызвала вражеских атак.
Он отметил, что "ПвК "Восток" успешно уничтожили ракету агрессора в указанной области.
Тем не менее, враг продолжает артиллерийские обстрелы в районе Никопольщины, включая Марганецкую громаду. К счастью, жертв нету.
В других районах обстановка остается спокойной, несмотря на воздушную тревогу, которая не вызвала вражеских атак.
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