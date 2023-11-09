Украинские защитники ночью сбили российскую ракету над Днепропетровщиной

10:30 09 ноября Киев, Украина

Ночью 9 ноября украинские защитники сбили российскую ракету над Днепровским районом Днепропетровской области, как сообщает председатель Днепропетровской областной военной администрации, Сергей Лысак.



Он отметил, что "ПвК "Восток" успешно уничтожили ракету агрессора в указанной области.



Тем не менее, враг продолжает артиллерийские обстрелы в районе Никопольщины, включая Марганецкую громаду. К счастью, жертв нету.



В других районах обстановка остается спокойной, несмотря на воздушную тревогу, которая не вызвала вражеских атак.