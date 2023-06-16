Украинские защитники атаковали позиции российских оккупантов в порту Бердянска

2 июня днем украинские защитники нанесли удар по позициям оккупантов в порту оккупированного Бердянска. Согласно предварительным данным, российские корабли покинули порт.
Эту информацию распространил мэр Мелитополя Иван Федоров через Telegram, также о ней сообщили анонимные Telegram-каналы.
Владимир Рогов, являющийся коллаборационистом и руководящим оккупационной администрацией на захваченных территориях Запорожской области, также подтвердил эту информацию через Telegram.
Эту информацию распространил мэр Мелитополя Иван Федоров через Telegram, также о ней сообщили анонимные Telegram-каналы.
Владимир Рогов, являющийся коллаборационистом и руководящим оккупационной администрацией на захваченных территориях Запорожской области, также подтвердил эту информацию через Telegram.
Анонимные Telegram-каналы также сообщили о ракетном ударе. Владимир Рогов, который является коллаборационистом, подтвердил, что территория порта получила попадание. По его словам, разрушений и жертв нет.
Позже глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина подтвердила, что украинские защитники поразили позиции российских вооруженных сил.
В администрации Бердянска также сообщили, что согласно предварительным данным, из порта убегают корабли, которые недавно прибыли с целью похищения украинских зерновых и металлов.
Telegram-каналы опубликовали фотографии российских кораблей, которые покидают порт.
Позже глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина подтвердила, что украинские защитники поразили позиции российских вооруженных сил.
В администрации Бердянска также сообщили, что согласно предварительным данным, из порта убегают корабли, которые недавно прибыли с целью похищения украинских зерновых и металлов.
Telegram-каналы опубликовали фотографии российских кораблей, которые покидают порт.
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