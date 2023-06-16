Украинские защитники атаковали позиции российских оккупантов в порту Бердянска

16:05 02 июня Киев, Украина





Эту информацию распространил мэр Мелитополя Иван Федоров через Telegram, также о ней сообщили анонимные Telegram-каналы.



Владимир Рогов, являющийся коллаборационистом и руководящим оккупационной администрацией на захваченных территориях Запорожской области, также подтвердил эту информацию через Telegram. 2 июня днем украинские защитники нанесли удар по позициям оккупантов в порту оккупированного Бердянска . Согласно предварительным данным, российские корабли покинули порт.Эту информацию распространил мэр Мелитополя Иван Федоров через Telegram, также о ней сообщили анонимные Telegram-каналы.Владимир Рогов, являющийся коллаборационистом и руководящим оккупационной администрацией на захваченных территориях Запорожской области, также подтвердил эту информацию через Telegram.

"Временно оккупированный Бердянск сотрясается от звуков. Мощный взрыв раздался в порту, через который оккупанты выводили свою добычу. Взрывы были слышны во всем пригороде", - отметил Федоров.

Анонимные Telegram-каналы также сообщили о ракетном ударе. Владимир Рогов, который является коллаборационистом, подтвердил, что территория порта получила попадание. По его словам, разрушений и жертв нет.



Позже глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина подтвердила, что украинские защитники поразили позиции российских вооруженных сил.



В администрации Бердянска также сообщили, что согласно предварительным данным, из порта убегают корабли, которые недавно прибыли с целью похищения украинских зерновых и металлов.



Telegram-каналы опубликовали фотографии российских кораблей, которые покидают порт.