Украинские воины уничтожают "вагнеровцев"

13:35 31 мая Киев, Украина

Украинские воины уничтожили крупное подразделение частной военной компании "Вагнер" на Донбассе.

Новый телефонный разговор захватчиков, перехваченный СБУ, показал, что после ликвидации ВСУ такой элитной части российских вояк рядовые российские оккупанты задумываются, стоит ли им идти в бой.

"Туда, где рубеж надо взять, туда ЧВК-шников вон сколько загнали… А толку них*я нет от этих ЧВК-шников! Там они, все полегли, эти ЧВК-шники. Это, бл*, спецназ, нах*й! Подготовленный, еб*ный в рот! Они все полегли. Ну не все, там остатки какие-то беcпонтовые остались. Я, х*й его знает, я больше вообще выходов не вижу из этой ситуации" - один из оккупантов .

СБУ напоминает: один из способов уйти из армии оккупантов – позвонить на горячую телефонную линию СБУ, сдаться в плен и остаться в живых.



Номер телефона 2402 работает как для российских, так и украинских операторов.