Украинские воины уничтожают "вагнеровцев"

Украинские воины уничтожили крупное подразделение частной военной компании "Вагнер" на Донбассе.
Новый телефонный разговор захватчиков, перехваченный СБУ, показал, что после ликвидации ВСУ такой элитной части российских вояк рядовые российские оккупанты задумываются, стоит ли им идти в бой.
СБУ напоминает: один из способов уйти из армии оккупантов – позвонить на горячую телефонную линию СБУ, сдаться в плен и остаться в живых.
Номер телефона 2402 работает как для российских, так и украинских операторов.
Номер телефона 2402 работает как для российских, так и украинских операторов.
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