Украинские военные отбили шесть атак агрессора

Уничтожили 30 единиц сухопутной вражеской техники и сбили 4 воздушные цели, сообщает штаб Операции Объединенных Сил.

"27 апреля военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 6 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили 5 танков, одну артиллерийскую систему, 21 единицу бронированной техники, одну боевую бронированную машину, один автомобиль и одну зенитную установку. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили одну крылатую ракету и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10", - говорится в сообщении, опубликованном на Фейсбук.