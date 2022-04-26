Украинские военные отбили атаки противника в Херсонской области

07:16 26 апреля Киев, Украина

25 апреля российские оккупанты дважды пытались атаковать на южном направлении, но безуспешно.

 
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

В течение суток в Херсонской и Николаевской области враг не может продвинуться в направлении Николаева, но усилил артиллерийско-минометные обстрелы населенных пунктов и позиций украинских военных.

В Херсонской области подразделения ВСУ отбили две атаки противника – уничтожили танк и БМП, а остальные силы врага под огнем украинских военных отступили на предыдущие позиции.

Враг не прекращает ведение разведки с помощью БПЛА – 25 апреля украинские военные уничтожили два беспилотника "Орлан-10" и один "Элерон".

Потери российских военных на южном направлении за 25 апреля:
  • - 13 единиц техники: два танка, три бронированные машины, шесть единиц инженерной техники, две – автомобильной;

  • - 48 россиян.