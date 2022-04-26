Украинские военные отбили атаки противника в Херсонской области

25 апреля российские оккупанты дважды пытались атаковать на южном направлении, но безуспешно.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
В течение суток в Херсонской и Николаевской области враг не может продвинуться в направлении Николаева, но усилил артиллерийско-минометные обстрелы населенных пунктов и позиций украинских военных.
В Херсонской области подразделения ВСУ отбили две атаки противника – уничтожили танк и БМП, а остальные силы врага под огнем украинских военных отступили на предыдущие позиции.
Враг не прекращает ведение разведки с помощью БПЛА – 25 апреля украинские военные уничтожили два беспилотника "Орлан-10" и один "Элерон".
Потери российских военных на южном направлении за 25 апреля:
В течение суток в Херсонской и Николаевской области враг не может продвинуться в направлении Николаева, но усилил артиллерийско-минометные обстрелы населенных пунктов и позиций украинских военных.
В Херсонской области подразделения ВСУ отбили две атаки противника – уничтожили танк и БМП, а остальные силы врага под огнем украинских военных отступили на предыдущие позиции.
Враг не прекращает ведение разведки с помощью БПЛА – 25 апреля украинские военные уничтожили два беспилотника "Орлан-10" и один "Элерон".
Потери российских военных на южном направлении за 25 апреля:
- - 13 единиц техники: два танка, три бронированные машины, шесть единиц инженерной техники, две – автомобильной;
- - 48 россиян.
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