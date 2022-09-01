Украинские военные освободили от оккупантов два села на Донетчине и Харьковщине

18:46 04 августа Киев, Украина





Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба



По его словам, на Славянском направлении украинским военным в течение последней недели удалось улучшить тактическое положение и продвинуться в глубь обороны оккупантов в районах населенных пунктов Мазановка, Бражковка, Сулиговка и Дмитровка.



Однако на Краматорском и Бахмутском направлениях россияне открывали огонь вдоль всей линии столкновения, проводили наступление, пытались завладеть Соледаром, блокировать с юго-восточного и восточного направления Бахмут. В течение недели Вооруженные силы Украины освободили два села: Дмитровку в Изюмском районе Харьковской области и Мазановку Донецкой области.Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов .По его словам, на Славянском направлении украинским военным в течение последней недели удалось улучшить тактическое положение и продвинуться в глубь обороны оккупантов в районах населенных пунктов Мазановка, Бражковка, Сулиговка и Дмитровка.Однако на Краматорском и Бахмутском направлениях россияне открывали огонь вдоль всей линии столкновения, проводили наступление, пытались завладеть Соледаром, блокировать с юго-восточного и восточного направления Бахмут.

"В результате массированного применения артиллерии и активных наступательно-штурмовых действий в районах Доломитного и Углегорской ТЭС противнику удалось потеснить наши войска . Подразделения ВСУ вынуждены были покинуть Семигорье и перейти к обороне на восточных окраинах Кодемы”, – сказал Громов.

Оккупанты также проводили штурм в направлении Покровского и Бахмута, там продолжаются бои.



На Авдеевском направлении оккупанты активизировали штурмовые действия, чтобы вытеснить ВСУ из занятых рубежей и захватить Авдеевку и Пески.