Украинские военные освободили от оккупантов два села на Донетчине и Харьковщине

В течение недели Вооруженные силы Украины освободили два села: Дмитровку в Изюмском районе Харьковской области и Мазановку Донецкой области.
Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов .
По его словам, на Славянском направлении украинским военным в течение последней недели удалось улучшить тактическое положение и продвинуться в глубь обороны оккупантов в районах населенных пунктов Мазановка, Бражковка, Сулиговка и Дмитровка.
Однако на Краматорском и Бахмутском направлениях россияне открывали огонь вдоль всей линии столкновения, проводили наступление, пытались завладеть Соледаром, блокировать с юго-восточного и восточного направления Бахмут.
Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов .
По его словам, на Славянском направлении украинским военным в течение последней недели удалось улучшить тактическое положение и продвинуться в глубь обороны оккупантов в районах населенных пунктов Мазановка, Бражковка, Сулиговка и Дмитровка.
Однако на Краматорском и Бахмутском направлениях россияне открывали огонь вдоль всей линии столкновения, проводили наступление, пытались завладеть Соледаром, блокировать с юго-восточного и восточного направления Бахмут.
Оккупанты также проводили штурм в направлении Покровского и Бахмута, там продолжаются бои.
На Авдеевском направлении оккупанты активизировали штурмовые действия, чтобы вытеснить ВСУ из занятых рубежей и захватить Авдеевку и Пески.
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