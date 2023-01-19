Украинские таможенники пресекли незаконную переправку старинного оружия

"Согласно действующему законодательству Украины, предметы археологии не могут быть предметами продажи, коллекционирования частными лицами и вывозиться за пределы государства. Следовательно, можно предположить, что наконечники стрел являются добычей "черных археологов", - отметили в таможенной службе.