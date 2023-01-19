Украинские таможенники пресекли незаконную переправку старинного оружия

Старинное метательное оружие пытались незаконно переправить из Киева в США. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
Речь идет о восьми аутентичных наконечниках стрел, изготовленных на Руси в период IX-XIV веков.
Искусствоведческая экспертиза подтвердила историческую и культурную ценность найденного оружия, и практически на всех артефактах были обнаружены попытки непрофессиональной реставрации.
Специалисты отметили, что подтверждением подлинности обнаруженных наконечников является наличие остатков активных продуктов коррозии железа, характерных для подобных предметов археологии, долгое время находившихся в земле.
Речь идет о восьми аутентичных наконечниках стрел, изготовленных на Руси в период IX-XIV веков.
Искусствоведческая экспертиза подтвердила историческую и культурную ценность найденного оружия, и практически на всех артефактах были обнаружены попытки непрофессиональной реставрации.
Специалисты отметили, что подтверждением подлинности обнаруженных наконечников является наличие остатков активных продуктов коррозии железа, характерных для подобных предметов археологии, долгое время находившихся в земле.
Составлен протокол о нарушении таможенных правил, обнаруженные наконечники таможенники изъяли.
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