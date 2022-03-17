Украинские солдаты первый раз открыли ответный огонь по оккупантам

Первый раз с момента "перемирия", украинские солдаты были вынуждены открыть огонь по российским оккупантам.
Это произошло в ночь на 22 октября возле поселка Артема на Луганщине.
Этому предшествовал обстрел из стрелкового оружия со стороны формирований так называемой "ЛНР".
"Чтобы подавить огневую активность противника, сохранить собственную жизнь и здоровье, наши воины открыли огонь, что заставило противника прекратить обстрел", - сообщили в штабе ООС.
Потери противника уточняются.
Представители боевиков 22 октября заявили о четырех нарушение перемирия с украинской стороны.
Ранее в штабе ООС отсутствие огня в ответ объясняли тем, что враждебные обстрелы не несли опасности.
Всего за среду, говорят в ООС, пророссийские формирования на Донбассе пять раз нарушили перемирие, и еще два раза - утром четверга.
Боевых потерь среди украинских военных не было.
Но 20 октября одного бойца Операции Объединенных сил ранили.
Этому предшествовал обстрел из стрелкового оружия со стороны формирований так называемой "ЛНР".
"Чтобы подавить огневую активность противника, сохранить собственную жизнь и здоровье, наши воины открыли огонь, что заставило противника прекратить обстрел", - сообщили в штабе ООС.
Потери противника уточняются.
Представители боевиков 22 октября заявили о четырех нарушение перемирия с украинской стороны.
Ранее в штабе ООС отсутствие огня в ответ объясняли тем, что враждебные обстрелы не несли опасности.
Всего за среду, говорят в ООС, пророссийские формирования на Донбассе пять раз нарушили перемирие, и еще два раза - утром четверга.
Боевых потерь среди украинских военных не было.
Но 20 октября одного бойца Операции Объединенных сил ранили.
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