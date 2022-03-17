Украинские солдаты первый раз открыли ответный огонь по оккупантам

16:18 22 октября Киев, Украина

Первый раз с момента "перемирия", украинские солдаты были вынуждены открыть огонь по российским оккупантам.
 
Это произошло в ночь на 22 октября возле поселка Артема на Луганщине.

Этому предшествовал обстрел из стрелкового оружия со стороны формирований так называемой "ЛНР".

"Чтобы подавить огневую активность противника, сохранить собственную жизнь и здоровье, наши воины открыли огонь, что заставило противника прекратить обстрел", - сообщили в штабе ООС.

Потери противника уточняются.

Представители боевиков 22 октября заявили о четырех нарушение перемирия с украинской стороны.

Ранее в штабе ООС отсутствие огня в ответ объясняли тем, что враждебные обстрелы не несли опасности.

Всего за среду, говорят в ООС, пророссийские формирования на Донбассе пять раз нарушили перемирие, и еще два раза - утром четверга.

Боевых потерь среди украинских военных не было.

Но 20 октября одного бойца Операции Объединенных сил ранили.