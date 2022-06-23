Украинские штурмовики нанесли несколько авиаударов по вражеским позициям на Донетчине

Украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24 нанесли несколько авиаударов по позициям оккупантов в Донецкой области.
Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.
Защитники напоминают, что в украинских лесах и угодьях продолжают находить взрывоопасные предметы, сброшенные или оставленные оккупантами.
В частности, в Винницкой области лесничие обнаружили вражескую крылатую ракету "Калибр", сбитую средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил 21 мая. Боевая часть ракеты была цела – это значит, что "Калибр" сбили на пути к цели.
Защитники напомнили, что обломки ракет или других боеприпасов чрезвычайно опасны. Боевая часть обнаруженной ракеты составляет 400 килограммов.
При обнаружении подобных опасных предметов нужно сразу известить органы власти, полицию или военных.
В частности, в Винницкой области лесничие обнаружили вражескую крылатую ракету "Калибр", сбитую средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил 21 мая. Боевая часть ракеты была цела – это значит, что "Калибр" сбили на пути к цели.
Защитники напомнили, что обломки ракет или других боеприпасов чрезвычайно опасны. Боевая часть обнаруженной ракеты составляет 400 килограммов.
При обнаружении подобных опасных предметов нужно сразу известить органы власти, полицию или военных.
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