Украинские штурмовики нанесли несколько авиаударов по вражеским позициям на Донетчине

10:09 23 июня Киев, Украина

Украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24 нанесли несколько авиаударов по позициям оккупантов в Донецкой области.

Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

"На восточном направлении нанесено огневое поражение ротно-тактической группе противника, также уничтожен один укрепрайон оккупантов",- говориться в сообщении.

Защитники напоминают, что в украинских лесах и угодьях продолжают находить взрывоопасные предметы, сброшенные или оставленные оккупантами.



В частности, в Винницкой области лесничие обнаружили вражескую крылатую ракету "Калибр", сбитую средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил 21 мая. Боевая часть ракеты была цела – это значит, что "Калибр" сбили на пути к цели.



Защитники напомнили, что обломки ракет или других боеприпасов чрезвычайно опасны. Боевая часть обнаруженной ракеты составляет 400 килограммов.



При обнаружении подобных опасных предметов нужно сразу известить органы власти, полицию или военных.