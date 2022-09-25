Украинские пограничники задержали бегущих из страны уклонистов

За минувшие сутки пограничники задержали семь уклонистов и одну женщину в Закарпатье. Все задержанные – жители Харьковской области, сообщает Госпогранслужба в воскресенье, 25 сентября.
Так, одного уклониста поймали при попытке преодоления заградительного забора на украинско-венгерской границе пограничный наряд отдела Лужанка.
Остальных ловкачей военнослужащие обнаружили на украинско-румынском участке границы. Троих остановили пограничные наряды отдела Тячев – двое из них искали мелководье вблизи поселка Солотвино, третий, "вооружившись" спасательным жилетом, готовился к заплыву на окраине города Тячев.
Еще трое мужчин и одна женщина решили добраться до соседней Румынии по высокогорью.
Ранее в Украине ликвидировали четыре канала выезда уклонистов за границу. Стоимость "услуг" составляла от 3 до 10 тысяч долларов в зависимости от обстоятельств и срочности зарубежного "рейса".
За уклон от мобилизации начали садить в тюрьму.
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