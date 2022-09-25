Украинские пограничники задержали бегущих из страны уклонистов

12:54 25 сентября Киев, Украина

За минувшие сутки пограничники задержали семь уклонистов и одну женщину в Закарпатье. Все задержанные – жители Харьковской области, сообщает Госпогранслужба в воскресенье, 25 сентября.

Так, одного уклониста поймали при попытке преодоления заградительного забора на украинско-венгерской границе пограничный наряд отдела Лужанка.

Остальных ловкачей военнослужащие обнаружили на украинско-румынском участке границы. Троих остановили пограничные наряды отдела Тячев – двое из них искали мелководье вблизи поселка Солотвино, третий, "вооружившись" спасательным жилетом, готовился к заплыву на окраине города Тячев.

Еще трое мужчин и одна женщина решили добраться до соседней Румынии по высокогорью.

"Задержанная женщина назвалась волонтером. О том, какие именно функции она выполняла, объяснять отказалась. На всех правонарушителей составили протоколы о совершенных ими админправонарушениях. Вскоре оценку их действиям будет давать суд", – говорится в сообщении.

Ранее в Украине ликвидировали четыре канала выезда уклонистов за границу. Стоимость "услуг" составляла от 3 до 10 тысяч долларов в зависимости от обстоятельств и срочности зарубежного "рейса".

За уклон от мобилизации начали садить в тюрьму.