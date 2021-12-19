Украинские пограничники выявили масштабную контрабанду сигарет

Украинским пограничникам удалось выявить и пресечь попытку контрабандного провоза через границу с Беларусью большой партии сигарет. По сообщению Госпогранслужбы, эта партия сигарет насчитывает около 130,3 тысячи пачек. За последние годы пограничники впервые выявили такую масштабную контрабанду сигарет.
Водители, граждане Беларуси, привлечены к административной ответственности за нарушение таможенных правил.
Контрабандные сигареты и полуприцепы изъяты. Продолжается подсчет их стоимости.
Ранее правоохранители пресекли попытку нелегальной переправки из-за границы в Одессу более 700 тысяч пачек сигарет на 15 млн гривен. Контейнер с партией контрабанды прибыл в местный порт из Китая.
А в Днепропетровской области СБУ изъяла контрафактных сигарет почти на 100 млн гривен. Злоумышленники организовали их незаконное изготовление с целью сбыта в Украине и ЕС.
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