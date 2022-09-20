Украинские бойцы вблизи Новой Каховки потопили вражескую баржу с оккупантами
07:51 20 сентября Киев, Украина
Украинские военные возле Новой Каховки потопили вражескую баржу с военными, техникой и вооружением.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Попытки настройки альтернативной переправы через Днепр, в районе Новой Каховки и Казацкого, успеха не имели. Наведение переправы не выдержало огневого контроля и остановилось. Баржа
, загруженная вооружением, техникой и личным составом, попав под огневое поражение, пополнила подводный флот оккупантов",- говорится в сообщении.
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