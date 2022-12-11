Украинские бойцы ударили по скоплению техники рф в Запорожской области

15:13 08 декабря Киев, Украина

На аэродроме, с которого рашисты атаковали позиции ВСУ, раздалось три мощных взрыва, после чего последовало еще 15-20 взрывов меньшей силы. Об этом сообщает РИА Мелитополь.

Украинские военные по наведению точных координат подразделением разведки ССО Бандерлоги устроили настоящий ад оккупантам.

Известно, что на аэродроме было скопление вражеской техники: автомобили и самолеты, которые наносили удары по позициям украинской армии.

Разведчики ССО пять суток готовились к этой спецоперации, отслеживая скопление техники и ее передвижение. Сейчас на месте прилетов масштабный пожар. Оккупанты в панике пытаются работать зенитками.

По имеющейся информации, в направлении бывшего аэродрома выехали все бывшие в Бердянске пожарные машины и скорые. Саму территорию оцепили военные россии.

Ждем официального подтверждения от Генштаба.