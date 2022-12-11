Украинские бойцы ударили по скоплению техники рф в Запорожской области

На аэродроме, с которого рашисты атаковали позиции ВСУ, раздалось три мощных взрыва, после чего последовало еще 15-20 взрывов меньшей силы. Об этом сообщает РИА Мелитополь.
Украинские военные по наведению точных координат подразделением разведки ССО Бандерлоги устроили настоящий ад оккупантам.
Известно, что на аэродроме было скопление вражеской техники: автомобили и самолеты, которые наносили удары по позициям украинской армии.
Разведчики ССО пять суток готовились к этой спецоперации, отслеживая скопление техники и ее передвижение. Сейчас на месте прилетов масштабный пожар. Оккупанты в панике пытаются работать зенитками.
По имеющейся информации, в направлении бывшего аэродрома выехали все бывшие в Бердянске пожарные машины и скорые. Саму территорию оцепили военные россии.
Ждем официального подтверждения от Генштаба.
Украинские военные по наведению точных координат подразделением разведки ССО Бандерлоги устроили настоящий ад оккупантам.
Известно, что на аэродроме было скопление вражеской техники: автомобили и самолеты, которые наносили удары по позициям украинской армии.
Разведчики ССО пять суток готовились к этой спецоперации, отслеживая скопление техники и ее передвижение. Сейчас на месте прилетов масштабный пожар. Оккупанты в панике пытаются работать зенитками.
По имеющейся информации, в направлении бывшего аэродрома выехали все бывшие в Бердянске пожарные машины и скорые. Саму территорию оцепили военные россии.
Ждем официального подтверждения от Генштаба.
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