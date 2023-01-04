Украинские бойцы ликвидировали два склада оккупантов

18:00 04 января Киев, Украина

Украинские силы за сутки уничтожили два склада с боеприпасами врага на Авдеевском и на Лиманском направлениях.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.
 
"Наши ракетные войска и артиллерия поражают разные цели: это, в первую очередь, большие скопления врага, личного состава, как было в этот раз, техники, а также склады с вооружением и боеприпасами, горюче-смазочными материалами. В эти сутки два склада с боеприпасами были уничтожены на Бахмутском направлении, один на Авдеевском и на Лиманском, - рассказал он.
 
По словам Череватого, высокоточные системы вооружения типа HIMARS и MLRS ежесуточно охотятся на вражеские объекты и достигают уникальной снайперской точности.