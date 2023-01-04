Украинские бойцы ликвидировали два склада оккупантов

Украинские силы за сутки уничтожили два склада с боеприпасами врага на Авдеевском и на Лиманском направлениях.
Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.
Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.
По словам Череватого, высокоточные системы вооружения типа HIMARS и MLRS ежесуточно охотятся на вражеские объекты и достигают уникальной снайперской точности.
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