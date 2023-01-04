Украинские бойцы ликвидировали два склада оккупантов

"Наши ракетные войска и артиллерия поражают разные цели: это, в первую очередь, большие скопления врага, личного состава, как было в этот раз, техники, а также склады с вооружением и боеприпасами, горюче-смазочными материалами. В эти сутки два склада с боеприпасами были уничтожены на Бахмутском направлении, один на Авдеевском и на Лиманском, - рассказал он.