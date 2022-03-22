Украинская штурмовая бригада взяла в плен четырех мобилизованных бойцов из ОРДЛО

20:26 21 марта Киев, Украина





Об этом сообщает 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада Горные штурмовики из подразделения "Волки" во взаимодействии с пограничниками, нацгвардейцами при поддержке подразделений артиллерии взяли в плен четырех военных из ОРДЛО , воюющих против Украины как союзники армии России.Об этом сообщает 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

“Одетые в разную форму и плохо экипированные пленные выглядят плачевно, росармия использует этих мобилизованных “бойцов”, по сути, как пушечное мясо. Надеемся, что сам факт плена станет предметом для размышлений "горячих голов" с оккупированных территорий, которые собираются воевать с Украиной, - говорится в сообщении.

В сообщении не уточняется, где это произошло.



Бригада обнародует персональные данные пленных, взятые из их документов:



Смелик Юрий Михайлович, 11.03.1972 года, г. Луганск. Женат, имеет двоих сыновей и дочь. Живет в г. Луганск, г. Алексанровск, пос. Тепличное, ул. Виноградная, 17А.



Клецов Артем Анатольевич, 21.11.1984 года, место рождения с. Строково Шахтаского района Донецкой области.



Поляков Сергей Николаевич, 07.03.1982 года, место рождения с. Хорошее Славяносербского района Луганской области.



Гуня Андрей Петрович, 14.07.1975 года, место рождения г. Красный Луч Луганской области. Место жительства г. Красный Луч, пгт Софиевский, ул. Сдобновая, 1-А/6.



Как известно, российские оккупанты принудительно "мобилизуют" мужское население на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях. Сформированные таким образом подразделения отличаются крайне низкой боевой подготовкой, дисциплиной и моральным состоянием. Но враг сотнями бросает его в бой как пушечное мясо.



Такие действия оккупанта являются военным преступлением.