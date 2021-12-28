Украинская разведка доложила о военных муляжах российских наемников

Оккупационные войска РФ держат в боевой готовности военную технику и проводят постоянные тренировки артиллерийских и минометных расчетов к осуществлению огня.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
По данным украинской разведки, с этой целью оккупанты проводят постоянные тренировки артиллерийских и минометных расчетов к осуществлению огня по закрепленным целям. Кроме того, противник использует соблюдение подразделениями Объединенных сил режима прекращения огня для совершенствования инженерно-фортификационного оборудования собственных огневых позиций.
Как отметили в ГУР, особое внимание уделяется обустройству ложных рубежей обороны, а также размещению замаскированных муляжей вооружения и военной техники: "Это делается для введения в заблуждение подразделений Объединенных сил и провоцирование их на открытие огня".
Также оккупанты продолжают всестороннее обеспечение деятельности частей первого и второго армейских корпусов ВС РФ. В частности, на прошлой неделе через неконтролируемые участки государственной границы Украины с территории РФ на временно оккупированную территорию в Донецкую и Луганскую области перемещено более 2,5 тыс. тонн горюче-смазочных материалов. Автомобильной техникой доставлены боеприпасы различной номенклатуры общим весом около 30 тонн.
По данным украинской разведки, с этой целью оккупанты проводят постоянные тренировки артиллерийских и минометных расчетов к осуществлению огня по закрепленным целям. Кроме того, противник использует соблюдение подразделениями Объединенных сил режима прекращения огня для совершенствования инженерно-фортификационного оборудования собственных огневых позиций.
Как отметили в ГУР, особое внимание уделяется обустройству ложных рубежей обороны, а также размещению замаскированных муляжей вооружения и военной техники: "Это делается для введения в заблуждение подразделений Объединенных сил и провоцирование их на открытие огня".
Также оккупанты продолжают всестороннее обеспечение деятельности частей первого и второго армейских корпусов ВС РФ. В частности, на прошлой неделе через неконтролируемые участки государственной границы Украины с территории РФ на временно оккупированную территорию в Донецкую и Луганскую области перемещено более 2,5 тыс. тонн горюче-смазочных материалов. Автомобильной техникой доставлены боеприпасы различной номенклатуры общим весом около 30 тонн.
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