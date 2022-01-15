Украинская разведка доложила о готовящихся на Донетчине масштабных командно-штабных учениях РФ

На территориях Донецкой и Луганской областей продолжаются плановые мероприятия по боевой подготовке российских оккупационных войск в соединениях и частях первой и второй армейских корпусов.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
Так, проводятся контрольные занятия по вождению боевых машин, учебные стрельбы, в том числе ночные, продолжаются сборы снайперов корпусного уровня.
Кроме того, как сообщают в украинской разведке, в период с 18 по 22 мая оккупантами запланировано проведение командно-штабных учений 1 и 2 АК по наступательной тематике с обязательным привлечением мобилизационного резерва.
Так, проводятся контрольные занятия по вождению боевых машин, учебные стрельбы, в том числе ночные, продолжаются сборы снайперов корпусного уровня.
Кроме того, как сообщают в украинской разведке, в период с 18 по 22 мая оккупантами запланировано проведение командно-штабных учений 1 и 2 АК по наступательной тематике с обязательным привлечением мобилизационного резерва.
Вместе с тем, в ГУР отметили, что оккупанты не прекращают хаотическое дистанционное минирование местности противопехотными минами, которые запрещены международными договорами, составляет дополнительную угрозу для гражданского населения.
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