Украинская разведка доложила о готовящихся на Донетчине масштабных командно-штабных учениях РФ

14:56 30 Апрель Киев, Украина

На территориях Донецкой и Луганской областей продолжаются плановые мероприятия по боевой подготовке российских оккупационных войск в соединениях и частях первой и второй армейских корпусов.





Так, проводятся контрольные занятия по вождению боевых машин, учебные стрельбы, в том числе ночные, продолжаются сборы снайперов корпусного уровня.



Кроме того, как сообщают в украинской разведке, в период с 18 по 22 мая оккупантами запланировано проведение командно-штабных учений 1 и 2 АК по наступательной тематике с обязательным привлечением мобилизационного резерва. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР Так, проводятся контрольные занятия по вождению боевых машин, учебные стрельбы, в том числе ночные, продолжаются сборы снайперов корпусного уровня.Кроме того, как сообщают в украинской разведке, в период с 18 по 22 мая оккупантами запланировано проведение командно-штабных учений 1 и 2 АК по наступательной тематике с обязательным привлечением мобилизационного резерва.

"В так называемых "военных комиссариатах" противника выдаются повестки без прохождения медицинской комиссии. Всего в проведении учений с военнообязанными планируется привлечь около тысячи человек", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, в ГУР отметили, что оккупанты не прекращают хаотическое дистанционное минирование местности противопехотными минами, которые запрещены международными договорами, составляет дополнительную угрозу для гражданского населения.