Украинская ПВО успешно отразила ночную воздушную атаку на Киев

10:09 26 мая Киев, Украина

Воздушная оборона Украины успешно сбила все вражеские цели, зафиксированы в ночь на 26 мая в воздушном пространстве над Киевом.

Об этом информировал Сергей Попко, руководитель Киевской городской военной администрации (КГВА), через официальный Telegram-канал КГВА.

В сообщении говорится, что это уже 13-е воздушное нападение на Киев с начала мая, которое, как обычно, произошло ночью.

На этот раз атака была выполнена из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, предположительно с района Каспийского моря, возможно, с использованием крылатых ракет типа Х-101/555.

Согласно предварительной информации, все вражеские цели были обнаружены и уничтожены в воздушном пространстве над Киевом.

Глава КГВА также отметил, что на данный момент нет информации о пострадавших и разрушениях в городе Киеве.