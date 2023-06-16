Украинская ПВО успешно отразила ночную воздушную атаку на Киев

Воздушная оборона Украины успешно сбила все вражеские цели, зафиксированы в ночь на 26 мая в воздушном пространстве над Киевом.
Об этом информировал Сергей Попко, руководитель Киевской городской военной администрации (КГВА), через официальный Telegram-канал КГВА.
В сообщении говорится, что это уже 13-е воздушное нападение на Киев с начала мая, которое, как обычно, произошло ночью.
На этот раз атака была выполнена из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, предположительно с района Каспийского моря, возможно, с использованием крылатых ракет типа Х-101/555.
Согласно предварительной информации, все вражеские цели были обнаружены и уничтожены в воздушном пространстве над Киевом.
Глава КГВА также отметил, что на данный момент нет информации о пострадавших и разрушениях в городе Киеве.
Об этом информировал Сергей Попко, руководитель Киевской городской военной администрации (КГВА), через официальный Telegram-канал КГВА.
В сообщении говорится, что это уже 13-е воздушное нападение на Киев с начала мая, которое, как обычно, произошло ночью.
На этот раз атака была выполнена из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, предположительно с района Каспийского моря, возможно, с использованием крылатых ракет типа Х-101/555.
Согласно предварительной информации, все вражеские цели были обнаружены и уничтожены в воздушном пространстве над Киевом.
Глава КГВА также отметил, что на данный момент нет информации о пострадавших и разрушениях в городе Киеве.
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