Украинская ПВО успешно нейтрализовала атаку "шахедов" на Киев

В ночь на четверг, украинская система противовоздушной обороны (ПВО) смогла успешно нейтрализовать все вражеские "шахеды", которые напали на столицу.
Об этом в своем сообщении информирует КМВА в своем канале в Телеграмме.
В течение трех часов продолжавшейся тревоги, агрессор направил ударные дроны "Shahed" в столицу.
Однако благодаря усилиям и возможностям нашей противовоздушной обороны, все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были успешно уничтожены.
По словам официального сообщения, никаких ударов по столице не было нанесено. Кроме того, КГВА добавляет, что российские силы продолжают использовать тактику атаки в несколько волн с определенными интервалами между группами наступающих беспилотников.
Целью таких действий со стороны российской армии является достижение различных целей, включая изматывание украинской ПВО. Однако попытки эти остаются безуспешными, отмечают в КМВА.
Пока точное количество уничтоженных воздушных целей в эту ночь уточняться.
Об этом в своем сообщении информирует КМВА в своем канале в Телеграмме.
В течение трех часов продолжавшейся тревоги, агрессор направил ударные дроны "Shahed" в столицу.
Однако благодаря усилиям и возможностям нашей противовоздушной обороны, все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были успешно уничтожены.
По словам официального сообщения, никаких ударов по столице не было нанесено. Кроме того, КГВА добавляет, что российские силы продолжают использовать тактику атаки в несколько волн с определенными интервалами между группами наступающих беспилотников.
Целью таких действий со стороны российской армии является достижение различных целей, включая изматывание украинской ПВО. Однако попытки эти остаются безуспешными, отмечают в КМВА.
Пока точное количество уничтоженных воздушных целей в эту ночь уточняться.
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