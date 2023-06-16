Украинская контрразведка раскрыла шпиона, передававшего данные оккупантам

11:51 22 мая Киев, Украина

Контрразведка устранила российского шпиона в Николаевской области, разоблачившего локации украинских военных.

По информации от пресс-службы Службы безопасности, задержанный агент передавал стратегические данные оккупантам.

Следствие выяснило, что россияне использовали местного жителя для сотрудничества через мессенджер, чтобы узнать о расположении украинских сил и техники на прифронтовых территориях области.

Злоумышленник также пытался обнаружить склады с оружием и боеприпасами Вооруженных Сил Украины, включая иностранный арсенал.

Он также передавал информацию о воздушных атаках с использованием фосфорных боеприпасов, реактивных систем залпового огня "Град" и иранских дронов "Shahed".

После задержания подозреваемого, СБУ сообщило ему о подозрении в государственной измене в условиях военного положения, согласно статье 111 Уголовного кодекса Украины.

Рассматривается вопрос о мере пресечения в виде содержания под стражей, а подсудимому грозит пожизненное лишение свободы.