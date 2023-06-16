Украинская контрразведка раскрыла шпиона, передававшего данные оккупантам

Контрразведка устранила российского шпиона в Николаевской области, разоблачившего локации украинских военных.
По информации от пресс-службы Службы безопасности, задержанный агент передавал стратегические данные оккупантам.
Следствие выяснило, что россияне использовали местного жителя для сотрудничества через мессенджер, чтобы узнать о расположении украинских сил и техники на прифронтовых территориях области.
Злоумышленник также пытался обнаружить склады с оружием и боеприпасами Вооруженных Сил Украины, включая иностранный арсенал.
Он также передавал информацию о воздушных атаках с использованием фосфорных боеприпасов, реактивных систем залпового огня "Град" и иранских дронов "Shahed".
После задержания подозреваемого, СБУ сообщило ему о подозрении в государственной измене в условиях военного положения, согласно статье 111 Уголовного кодекса Украины.
Рассматривается вопрос о мере пресечения в виде содержания под стражей, а подсудимому грозит пожизненное лишение свободы.
По информации от пресс-службы Службы безопасности, задержанный агент передавал стратегические данные оккупантам.
Следствие выяснило, что россияне использовали местного жителя для сотрудничества через мессенджер, чтобы узнать о расположении украинских сил и техники на прифронтовых территориях области.
Злоумышленник также пытался обнаружить склады с оружием и боеприпасами Вооруженных Сил Украины, включая иностранный арсенал.
Он также передавал информацию о воздушных атаках с использованием фосфорных боеприпасов, реактивных систем залпового огня "Град" и иранских дронов "Shahed".
После задержания подозреваемого, СБУ сообщило ему о подозрении в государственной измене в условиях военного положения, согласно статье 111 Уголовного кодекса Украины.
Рассматривается вопрос о мере пресечения в виде содержания под стражей, а подсудимому грозит пожизненное лишение свободы.
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