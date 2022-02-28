Украинская армия выбила армию РФ из Бучи под Киевом, но город изменился до неузнаваемости

Ситуация в Буче под контролем. Местами еще продолжаются бои – враг не оставляет попыток подойти к Киеву, однако каждое следующее нападение все быстрее отбивается украинскими защитниками. Также местные жители успешно вылавливают российских диверсантов по окрестным лесам.
По состоянию на 28 февраля уже можно сказать, что Буча выстояла. Правда, ценой больших разрушений.
Сейчас в Буче почти не работает интернет, из-за повреждения вышки с передатчиками в большинстве районов исчезла мобильная связь (только кое-где "ловит" Водафон), многие частные дома и многоэтажки остались без света, газа и воды.
Местные службы в экстренном порядке восстанавливают уничтоженную врагом инфраструктуру, а городской голова Анатолий Федорук обещает, что Буча обязательно будет восстановлена. На видео мэр находится на улице Вокзальной – артерии города, соединяющей Бучу с Ирпенем.
По состоянию на 28 февраля уже можно сказать, что Буча выстояла. Правда, ценой больших разрушений.
Сейчас в Буче почти не работает интернет, из-за повреждения вышки с передатчиками в большинстве районов исчезла мобильная связь (только кое-где "ловит" Водафон), многие частные дома и многоэтажки остались без света, газа и воды.
Местные службы в экстренном порядке восстанавливают уничтоженную врагом инфраструктуру, а городской голова Анатолий Федорук обещает, что Буча обязательно будет восстановлена. На видео мэр находится на улице Вокзальной – артерии города, соединяющей Бучу с Ирпенем.
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