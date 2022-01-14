Украинка пыталась ввезти из РФ запрещенную символику

18:26 01 Сентябрь Киев, Украина

Женщина пыталась ввезти на территорию Украины "партию" коммунистической и нацистской символики.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера в пункт пропуска "Гоптовка" на украинско-российской границе на вход из России прибыла гражданка Украины 1985 года рождения. При осуществлении досмотра чемодана женщины пограничники Харьковского отряда совместно с представителями таможенной службы обнаружили георгиевские ленточки, значки "9 мая", ленты с триколором РФ и заготовки к ним в количестве около 1000 штук", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативными сотрудниками пограничного отряда совместно с сотрудниками СБУ установлено, что гражданка якобы занимается изготовлением и продажей изделий ручной работы. Относительно перемещения вышеуказанных изделий объяснения предоставлять отказалась, но оперативниками установлено возможную ее причастность к пропаганде коммунистического, национал-социалистического и тоталитарного режимов на территории Украины.

Сейчас пограничники направили в Национальную полицию сообщение об обнаружении в действиях гражданки признаков совершения уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 436 -1 УКУ "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов".



Гражданку и обнаруженные предметы передали представителям Национальной полиции.