Украинка пыталась ввезти из РФ запрещенную символику

Женщина пыталась ввезти на территорию Украины "партию" коммунистической и нацистской символики.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Отмечается, что оперативными сотрудниками пограничного отряда совместно с сотрудниками СБУ установлено, что гражданка якобы занимается изготовлением и продажей изделий ручной работы. Относительно перемещения вышеуказанных изделий объяснения предоставлять отказалась, но оперативниками установлено возможную ее причастность к пропаганде коммунистического, национал-социалистического и тоталитарного режимов на территории Украины.
Сейчас пограничники направили в Национальную полицию сообщение об обнаружении в действиях гражданки признаков совершения уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 436 -1 УКУ "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов".
Гражданку и обнаруженные предметы передали представителям Национальной полиции.
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