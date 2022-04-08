Украинец "обул" компанию Microsoft на 10 миллионов долларов

19:08 11 ноября Киев, Украина





Суд присяжных признал, что обвиняемый Владимир Квашук совершил 18 тяжких преступлений. Сюда входило пять пунктов обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, шесть пунктов обвинения в отмывании денег, два пункта обвинения в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, два пункта подачи ложных налоговых деклараций и один пункт в каждом из случаев мошенничества с использованием почты, мошенничества с устройствами доступа и получения доступа к защищенному компьютеру в дальнейшем. Бывший сотрудник крупнейшей транснациональной компании Microsoft , приговорен к 9 годам заключения за махинации и кражу у компании более 10 миллионов долларов.Суд присяжных признал, что обвиняемый Владимир Квашук совершил 18 тяжких преступлений. Сюда входило пять пунктов обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, шесть пунктов обвинения в отмывании денег, два пункта обвинения в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, два пункта подачи ложных налоговых деклараций и один пункт в каждом из случаев мошенничества с использованием почты, мошенничества с устройствами доступа и получения доступа к защищенному компьютеру в дальнейшем.

Квашук работал подрядчиком Microsoft, прежде чем стать сотрудником в августе 2016 года. Затем он был уволен в июне 2018 года после того, как компания обнаружила его действия, направленные на воровство. Согласно материалам дела и показаниям в суде, во время работы Квашука в Microsoft он использовал свои права на тестирование для кражи "хранимой валюты", такой, как цифровые подарочные карты.

Затем он перепродал эти товары в Интернете, используя вырученные средства для покупки дома на берегу озера за 1,6 миллиона долларов и автомобиля Tesla за 160 000 долларов, сообщило министерство юстиции.

Наряду с тюремным заключением, Квашук также должен выплатить 8,3 миллиона долларов в качестве компенсации и может быть депортирован в Украину после отбытия тюремного заключения.