Украинцы застряли в трехкилометровой пробке на польско-украинской таможне

При выезде из Украины в Польшу образовались огромные пробки.

Люди массово возвращаются с новогодних каникул на работу, как пишут СМИ.

Указывается, что накануне водители стояли в очередях по 7 часов. Пробки достигали 3 км.

Проблемы наблюдались на таможенных постах в Краковце, Шегинях и Раве-Русской Львовской области. Всего более 600 автомобилей стояли в пробке в трех пунктах пропуска.

При этом пограничники говорят, что из-за сильных задержек есть шанс, что многие мигранты не доедут вовремя на работу.