Украинцы успешно отбивают атаки российских наемников в Гостомеле и Ирпене, - ВСУ

12:13 27 Февраль Киев, Украина

Украинские военные продолжают защиту Гостомеля и Ирпеня Киевской области от вражеских войск.
 
Ряд Телеграм-каналов публикует видео с места событий.

Так, сообщается, что артиллерийским ударом уничтожена военная техника и военные РФ на аэродроме в Гостомеле.

Кроме того, украинские вертолеты нанесли ракетный удар по противнику.

Вместе с тем, местные жители сообщают, что в Гостомеле на улице Богдана Хмельницького российские военные переодеваются в гражданское.

Также отмечается, что ВСУ отбили атаки противника на Ирпень. Это подтвердил мэр города.