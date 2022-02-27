Украинцы успешно отбивают атаки российских наемников в Гостомеле и Ирпене, - ВСУ

12:13 27 Февраль Киев, Украина

Украинские военные продолжают защиту Гостомеля и Ирпеня Киевской области от вражеских войск.

Ряд Телеграм-каналов публикует видео с места событий.



Так, сообщается, что артиллерийским ударом уничтожена военная техника и военные РФ на аэродроме в Гостомеле.



Кроме того, украинские вертолеты нанесли ракетный удар по противнику.



Вместе с тем, местные жители сообщают, что в Гостомеле на улице Богдана Хмельницького российские военные переодеваются в гражданское.



Также отмечается, что ВСУ отбили атаки противника на Ирпень. Это подтвердил мэр города.