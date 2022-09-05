Украинца, который передавал ФСБ данные о местоположении батальона "Азов", приговорили к 16 годам тюрьмы

17:18 05 сентября Киев, Украина





Об этом сообщает Офис генерального прокурора.



Прокуроры Черновицкой областной прокуратуры в суде доказали, что в 2017 году представители ФСБ рф завербовали жителя Киевщины. До февраля 2022 года он передавал данные иностранной разведке о местоположениях добровольческого батальона "Азов" и информацию об отдельных военнослужащих. Жителя Киевщины приговорили к 16 годам лишения свободы за передачу данных представителям ФСБ россии. Его признали виновным в государственной измене и ведении незаконной разведывательной деятельности в пользу террористической организации.Об этом сообщает Офис генерального прокурора.Прокуроры Черновицкой областной прокуратуры в суде доказали, что в 2017 году представители ФСБ рф завербовали жителя Киевщины. До февраля 2022 года он передавал данные иностранной разведке о местоположениях добровольческого батальона "Азов" и информацию об отдельных военнослужащих.

"С мая 2022 года, временно проживая в Египте, мужчина через социальные сети вышел на представителей так называемой "ДНР" и начал сотрудничать с ними. Заручившись поддержкой пророссийски настроенного жителя Черниговщины, он осуществлял незаконную разведывательную деятельность в пользу псевдореспублики, передавал информацию о местоположениях школ и детских садов на территории Черниговской области, а также местах дислокации военнослужащих ВСУ", – отмечают в Офисе генерального прокурора.

Следователи доказали, что в начале июня осужденный вернулся в Украину. Он приехал в Черновицкую область, где собирал сведения о расположении объектов критической инфраструктуры: железнодорожных переездов, тоннелей, мостов, время проезда поездов, а также места расположения воинских частей ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований.



Правоохранители задержали злоумышленника в Черновцах Его сообщника – в Черниговской области, которого за ведение незаконной разведывательной деятельности в пользу террористической организации приговорили к 10 годам заключения.



Жителя Киевщины суд признал виновным в государственной измене и ведении незаконной разведывательной деятельности в пользу террористической организации (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Его приговорили к 16 годам лишения свободы с конфискацией имущества.