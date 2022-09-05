Украинца, который передавал ФСБ данные о местоположении батальона "Азов", приговорили к 16 годам тюрьмы

Жителя Киевщины приговорили к 16 годам лишения свободы за передачу данных представителям ФСБ россии. Его признали виновным в государственной измене и ведении незаконной разведывательной деятельности в пользу террористической организации.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Прокуроры Черновицкой областной прокуратуры в суде доказали, что в 2017 году представители ФСБ рф завербовали жителя Киевщины. До февраля 2022 года он передавал данные иностранной разведке о местоположениях добровольческого батальона "Азов" и информацию об отдельных военнослужащих.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Прокуроры Черновицкой областной прокуратуры в суде доказали, что в 2017 году представители ФСБ рф завербовали жителя Киевщины. До февраля 2022 года он передавал данные иностранной разведке о местоположениях добровольческого батальона "Азов" и информацию об отдельных военнослужащих.
Следователи доказали, что в начале июня осужденный вернулся в Украину. Он приехал в Черновицкую область, где собирал сведения о расположении объектов критической инфраструктуры: железнодорожных переездов, тоннелей, мостов, время проезда поездов, а также места расположения воинских частей ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований.
Правоохранители задержали злоумышленника в Черновцах Его сообщника – в Черниговской области, которого за ведение незаконной разведывательной деятельности в пользу террористической организации приговорили к 10 годам заключения.
Жителя Киевщины суд признал виновным в государственной измене и ведении незаконной разведывательной деятельности в пользу террористической организации (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Его приговорили к 16 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Правоохранители задержали злоумышленника в Черновцах Его сообщника – в Черниговской области, которого за ведение незаконной разведывательной деятельности в пользу террористической организации приговорили к 10 годам заключения.
Жителя Киевщины суд признал виновным в государственной измене и ведении незаконной разведывательной деятельности в пользу террористической организации (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Его приговорили к 16 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
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