Украина закупает донбасский уголь у племянника одного из главарей боевиков ЛНР

12:30 04 Июнь Киев, Украина

Украина ведет регулярные оптовые закупки угля у литовской компании UAB Smart Steel Industry, которая под видом российских ископаемых продает нашей стране ворованную на Донбассе угольную продукцию. Одним из владельцев этой компании выступает 24-летний выходец из города Ровеньки Луганской области Александр Мельничук.

Об этом говорится в расследовании Слiдство.Iнфо.



По данным издания, отец Александра Мельничука - Сергей и его дядя - Александр – несколько лет назад попали под санкции Украины и США из-за торговли донбасским углем. Через братьев Мельничук ранее шли угольные потоки на захваченном террористами Донбассе. Александр Мельничук-старший несколько лет назад, утверждают журналисты, состоял в террористической организации ЛНР. Боевики называли его "заместителем министра угольной промышленности".





Среди продукции, которую предлагает литовская фирма Александра Мельничука-младшего, есть уголь марки "антрацит". В Украине его добывают исключительно на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.



В украинском офисе компании уверяют, что их уголь – из России. Существующие на сегодняшний день многочисленные журналистские расследования свидетельствуют, что документы на донбасский уголь часто подделывают и продают его под видом российского.



Как выяснило Слiдство.Iнфо, литовская фирма является совладельцем киевской компании под названием Спецвантаж Лоджистик. По данным YouControl, компания получила в прошлом году более 50 млн грн чистого дохода. Также, она подписала договоров на почти 4 млн грн на поставку угля украинским бюджетным учреждениям.



В распоряжении Слiдство.Iнфо оказались документы, которые свидетельствуют, что Smart Steel Industry, кроме угля, продает также битум. Как свидетельствуют документы, этот битум происходит, в частности, с завода, который до недавнего времени контролировал пророссийский политик и кум Путина Виктор Медведчук.