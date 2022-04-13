"Украина является местом преступления": прокурор МУС посетил Бучу

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан посетил Бучу на Киевщине. Он назвал Украину "местом преступления" и подчеркнул необходимость независимого расследования событий в городе.



Об этом говорится в сообщении суда в твиттере.

“Украина – место преступления. Мы здесь потому, что у нас есть разумные основания полагать, что здесь совершаются преступления, подпадающие под юрисдикцию суда. Мы должны рассеять туман войны, чтобы добраться до истины. Для этого нужно независимое и беспристрастное расследование", – отметил Хан.