"Украина является местом преступления": прокурор МУС посетил Бучу

20:47 13 апреля Киев, Украина

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан посетил Бучу на Киевщине. Он назвал Украину "местом преступления" и подчеркнул необходимость независимого расследования событий в городе.

Об этом говорится в сообщении суда в твиттере.
“Украина – место преступления. Мы здесь потому, что у нас есть разумные основания полагать, что здесь совершаются преступления, подпадающие под юрисдикцию суда. Мы должны рассеять туман войны, чтобы добраться до истины. Для этого нужно независимое и беспристрастное расследование", – отметил Хан.
Он добавил, что группа судебно-медицинских экспертов МУС должна приступить к работе в городе.

Прессслужба МУС в твиттере также сообщила, что во время встречи в Киеве с генпрокуроркой Украины Ириной Венедиктовой Хан отметил твердое стремление правительства Украины к сотрудничеству с Международным уголовным судом по проведению независимых расследований.

Напомним, что еще 2 марта Международный уголовный суд приступил к расследованию возможных военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных российскими военными в Украине.