"Украина является местом преступления": прокурор МУС посетил Бучу

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан посетил Бучу на Киевщине. Он назвал Украину "местом преступления" и подчеркнул необходимость независимого расследования событий в городе.
Об этом говорится в сообщении суда в твиттере.
Он добавил, что группа судебно-медицинских экспертов МУС должна приступить к работе в городе.
Прессслужба МУС в твиттере также сообщила, что во время встречи в Киеве с генпрокуроркой Украины Ириной Венедиктовой Хан отметил твердое стремление правительства Украины к сотрудничеству с Международным уголовным судом по проведению независимых расследований.
Напомним, что еще 2 марта Международный уголовный суд приступил к расследованию возможных военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных российскими военными в Украине.
Прессслужба МУС в твиттере также сообщила, что во время встречи в Киеве с генпрокуроркой Украины Ириной Венедиктовой Хан отметил твердое стремление правительства Украины к сотрудничеству с Международным уголовным судом по проведению независимых расследований.
Напомним, что еще 2 марта Международный уголовный суд приступил к расследованию возможных военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных российскими военными в Украине.
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